Euro bugün kaç TL? 16 Mayıs Cumartesi 2026 euro ne kadar?

16 Mayıs 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 52,99 TL olarak belirlendi. Bu seviye, uluslararası ekonomi ve yerel piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılıdır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyon oranları ve ekonomik büyüme gibi unsurlar, Euro'nun değerindeki artışa önemli katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, bu fiyat seviyesini analiz etmeli ve döviz riskini yönetme stratejileri geliştirmelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Mayıs 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 52,99 TL olarak belirlendi. Bu seviyedeki fiyat, uluslararası ekonomideki dalgalanmalarla ilişkilidir. Yerel piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Euro'nun değerindeki artış, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarından kaynaklanıyor. Enflasyon oranları ve euro bölgesindeki ekonomik büyüme de önemli faktörlerdir. Yatırımcılar, bu fiyat seviyesini dikkate alarak stratejilerini gözden geçirebilir.

Bugünkü Euro fiyatı, piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. Döviz kurlarının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Türk Lirası'nın Euro karşısındaki performansı dikkat çekici. Bu durum, yerli yatırımcılar için fırsatlar ve riskler yaratıyor. Ekonomik veriler yanı sıra bölgesel gelişmeler de etkili. Küresel jeopolitik durumlar da Euro'nun değerini etkiliyor. Yatırımcılar ve iş dünyası, fiyatın dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmalı. Döviz riskini yönetme stratejileri geliştirilmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,44
45,60
% 0.19
23:59
Euro
52,71
53,27
% -0.3
23:58
İngiliz Sterlini
60,37
61,07
% -0.53
23:58
Avustralya Doları
32,48
32,61
% -0.79
23:59
İsviçre Frangı
57,76
57,98
% -0.17
23:59
Rus Rublesi
0,62
0,63
% 0.74
23:50
Çin Yuanı
6,67
6,69
% -0.21
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,83
% -0.72
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

