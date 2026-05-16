15 milyon vatandaşı ilgilendiren karar: Süre uzatılacak!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. İşte kabul edilen maddelerin detayları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni torba yasa teklifi, hem borç yapılandırması hem de yatırım teşvikleri açısından düzenlemeleri bulunduruyor. Kamuya olan vergi, SGK primi ve çeşitli kamu borçları için taksit süresinin uzatılması öngörülürken, Türkiye’ye yerleşecek yabancı yatırımcılar için uzun vadeli vergi avantajları da devreye alınacak.

BORÇLAR DAHA UZUN SÜREDE ÖDENECEK

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye göre kamuya borcu bulunan vatandaşlara yönelik kolaylıklar sağlanacak. Özellikle esnaf, sanatkâr ve vergi mükelleflerini ilgilendiren yeni yapılandırma modeliyle birlikte borçların daha uzun vadeye yayılması hedefleniyor. Böylece ekonomik yükün hafifletilmesi ve tahsilat sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

15 MİLYON KİŞİ TAKİPTE

Gelir İdaresi verilerine göre Türkiye’de toplam borcun büyük kısmı yaklaşık 1 milyon liranın altında bulunuyor. Vergi, trafik cezası ve Genel Sağlık Sigortası primlerinden oluşan kamu borçları nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin takip sürecinde olduğu belirtiliyor. Bağ-Kur primi ve vergi kaynaklı icraların da önemli seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.
TAKSİT SÜRESİ UZATILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu borçlarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca daha önce 50 bin TL ile sınırlı olan tecil edilebilir borç tutarının da 1 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu değişikliğin özellikle küçük işletmeler ve esnaf açısından rahatlatıcı etki oluşturması bekleniyor.

YENİ AVANTAJ SAĞLAYACAK

Torba teklifin dikkat çeken bir diğer ayağını ise yabancı yatırımcıları teşvik etmeye yönelik düzenlemeler oluşturuyor. Hükümete göre Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda finans, teknoloji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı sermayeye yeni avantajlar sunulacak.

Yurt dışında elde edilen gelirlerin Türkiye’ye taşınmasını teşvik edecek vergi düzenlemeleri de teklif kapsamında yer aldı.
Türkiye’ye yeni yerleşen ve son üç yılda tam mükellef olmayan kişilerin, yurt dışı kazançlarının belirli şartlarla 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.
ONLARA DAHA FAZLA AVANTAJ SAĞLANACAK

Ayrıca doğrudan yabancı yatırım kapsamındaki nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik gelir vergisi istisnası uygulanacak. İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirketler için daha yüksek oranlı avantajların sağlanabileceği belirtiliyor.

Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemelerin temel hedeflerinden birinin döviz girişini artırmak ve Türkiye’yi bölgesel finans merkezi haline getirmek olduğu ifade ediliyor. Ekonomi yönetimi, yeni vergi teşviklerinin yabancı sermaye girişini hızlandıracağını değerlendiriyor.

Torba teklifin kalan maddelerinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde milyonlarca vatandaşın kamu borçları için daha uzun vadeli ödeme imkânına kavuşacağı belirtiliyor.

