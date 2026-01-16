FİNANS

Euro bugün kaç TL? 16 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları 16 Ocak 2026'da 50,23 seviyesine ulaştı. Bu durum, Avrupa para biriminin uluslararası piyasalardaki önemini artırdı. Euro, dünya genelindeki birçok ekonomi için kritik bir rezerv para birimidir. Güncel euro fiyatları, ekonomik istikrar ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini yeniden değerlendirmelidir. Euro'nun seyri, birçok sektörde yatırım kararlarını etkileyebilir.

Ezgi Sivritepe

Euro fiyatları 16 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 50,23 olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa para biriminin uluslararası piyasalardaki seyri açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Euro, dünya genelindeki birçok ekonomi açısından önemli bir rezerv para birimidir. Güncel euro fiyatları, ekonomik istikrar, politika önlemleri ve jeopolitik gelişmelerle yakından ilişkilidir.

Euro’nun 50,23 seviyesinde işlem görmesi, yatırımcılar için farklı fırsatlar sunabilir. İhracatçı firmalar ve ithalatçılar, bu dalgalanmaları dikkate almalıdır. Fiyatlamalarını ve maliyet yönetimlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Uzmanlar, eurodaki bu seyirlerin Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası ile ekonomik büyüme beklentileriyle paralel olduğunu düşünüyor. Euro fiyatlarının izleyeceği trendler, birçok sektördeki yatırım kararlarını etkilemektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,28
% 0.22
09:18
Euro
50,24
50,25
% -0.01
09:18
İngiliz Sterlini
57,91
57,93
% 0.01
09:18
Avustralya Doları
28,99
29,01
% 0.29
09:18
İsviçre Frangı
53,90
53,94
% 0.35
09:18
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.65
09:10
Çin Yuanı
6,21
6,21
% 0.19
09:18
İsveç Kronu
4,69
4,69
% 0.22
09:18
