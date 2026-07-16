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Euro bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

16 Temmuz 2026 itibarıyla euro, 54,04 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik olaylar euro üzerinde etkili. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik veriler, euro’nun değer kaybını etkiliyor. Yatırımcılar, döviz piyasalarında euro ile diğer para birimleri arasındaki ilişkiye dikkat ederken, stratejik analizler risk yönetimini zorunlu kılıyor. Euro, değerindeki değişimlerle yatırımcı güvenini artırmaya çalışıyor.

Euro bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

16 Temmuz 2026, saat 09:00 itibarıyla euro, 54,04 seviyesinden işlem görmekte. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar etkisini göstermeye devam ediyor. Jeopolitik olaylar da euro üzerinde etkili oluyor. Euro’nun bu fiyatı, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişikliklerle alakalıdır. Ayrıca, Avrupa ülkelerindeki ekonomik verilerin durumu da önemli bir etkendir.

Yatırımcılar bu süreçte euro’nun değerindeki değişimleri dikkatle takip ediyor. Alım satım kararları, bu değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Döviz piyasalarında euro, diğer para birimleriyle ilişkisiyle hassas bir dengede işlem görmekte. ABD Doları ile karşılaştırıldığında euro'nun mevcut seviyeyi koruması, Avrupa ekonomisinin toparlanma sürecine işaret ediyor.

Euro'nun bu fiyat aralığında kalması, yatırımcı güvenini artırabilir. Ancak olası ekonomik verilerin açıklanması, siyasi gelişmeler de önemli. Bu durum, euro piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. Yatırımcılar için risk yönetimi, stratejik analizlerin yanında önemli hale geliyor.

Euro bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
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Amerikan Doları
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47,06
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Euro
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54,10
% 0.27
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İngiliz Sterlini
63,83
63,85
% 0.15
10:22
Avustralya Doları
32,93
32,95
% -0.04
10:22
İsviçre Frangı
58,39
58,43
% 0.02
10:22
Rus Rublesi
0,60
0,61
% -0.23
10:20
Çin Yuanı
6,95
6,95
% 0.04
10:22
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.04
10:22
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