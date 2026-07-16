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Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda personel alımına ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ailesini büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, paylaşımında yer verdiği infografikte de "Personel, Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilecek." bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak 1

Alımı yapılacak personel grafikte, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel
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