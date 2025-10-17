FİNANS

Euro bugün kaç TL? 17 Ekim Cuma 2025 euro ne kadar?

17 Ekim 2025 tarihinde euro, 49,21 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmalara bağlı bir seyir izliyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturan euro fiyatı, Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler ile doğrudan ilişkilidir.

Ezgi Sivritepe

17 Ekim 2025 tarihinde euro, saat 09:00 itibarıyla 49,21 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz kurlarındaki dalgalanmalara paralel bir seyir izliyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki bu fiyatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ile euro'nun değerinde belirleyici rol oynuyor.

Döviz piyasasında euro'nun performansı, küresel ekonomik veriler ve siyasi gelişmelere duyarlıdır. 49,21 TL seviyesindeki euro fiyatı, dikkatle izlenen bir dönemde bulunuyor. Gelecekteki olası dalgalanmalar için dikkatli olunması gerektiği nettir.

Yerli yatırımcıların euro ile gerçekleştirecekleri işlemleri dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Piyasa trendlerini izlemek, risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,94
41,96
% 0.26
10:17
Euro
49,17
49,18
% 0.29
10:17
İngiliz Sterlini
56,47
56,48
% 0.21
10:17
Avustralya Doları
27,06
27,08
% -0.25
10:17
İsviçre Frangı
53,23
53,26
% 0.89
10:17
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.89
10:10
Çin Yuanı
5,88
5,88
% 0.18
10:17
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.14
10:17
