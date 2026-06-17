Euro bugün kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 euro ne kadar?

17 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00'da Euro’nun fiyatı 53,95 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türkiye ekonomisi üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Euro üzerindeki artış, ithalat yapan işletmeler için maliyetleri artırıyor. Ayrıca dövizle işlem yapanlar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ancak yerel üreticiler için bir avantaj sağlıyor. Euro’nun bu seviyelerde kalması, Türkiye’nin dış ticaret dengesini etkileyebilir.

53,95 TL’deki Euro fiyatı, döviz kurlarındaki dalgalanmaların takip edilmesini gerektiriyor. Global piyasalardaki gelişmeler de dikkatle izlenmeli. Bu durum, yatırımcıların ve finansal analistlerin odak noktasında yer alıyor.