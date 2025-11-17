FİNANS

Euro bugün kaç TL? 17 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?

17 Kasım 2025 itibarıyla Euro'nun değeri 49,13 TL olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasasında dalgalı seyrin sürdüğünü gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri ve Avrupa’daki gelişmeler Euro fiyatlarını etkilerken, enflasyon ve faiz oranları da önemli rol oynuyor. Siyasi belirsizlikler yatırımcıların döviz tercihlerini yönlendiriyor. Euro'nun bu değeri, yatırım stratejilerinin şekillenmesini sağlıyor ve piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Euro bugün kaç TL? 17 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?
17 Kasım 2025 tarihinde Euro'nun değeri 49,13 TL olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasasında dalgalı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri Euro fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Avrupa'daki gelişmeler de bu durumu şekillendiriyor. Özellikle enflasyon ve faiz oranları önemli faktörler arasında yer alıyor. Siyasi belirsizlikler de yatırımcıların döviz tercihlerini etkiliyor. Euro'nun bu saatlerdeki değeri piyasalarda genel değerlendirmeleri yansıtıyor.

Gün içerisinde Euro'nun değerindeki değişimler büyük önem taşıyor. Hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için durum kritik. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkileri etkili bir unsur. Ekonomik büyüme beklentileri Euro'nun TL karşısındaki değerine etki ediyor. Euro'nun 49,13 TL seviyesinde işlem görmesi yeni stratejilerin geliştirilmesine vesile oluyor. Ayrıca döviz kurlarındaki olası dalgalanmaların izlenmesine neden oluyor. Bu durum piyasalarda değişimlere sebep olabiliyor. Yatırım kararları üzerinde de doğrudan etki yaratabilir.

CANLI DÖVİZ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,17
42,32
% -0.01
23:59
Euro
49,02
49,24
% -0.28
23:59
İngiliz Sterlini
55,52
55,83
% -0.29
23:59
Avustralya Doları
27,56
27,66
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
53,10
53,31
% -0.13
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.25
23:50
Çin Yuanı
5,94
5,96
% -0.05
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,48
% -0.54
23:59
