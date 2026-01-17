FİNANS

Euro bugün kaç TL? 17 Ocak Cumartesi 2026 euro ne kadar?

17 Ocak 2026 tarihinde euro'nun günlük fiyatı 50,20 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaların yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarından etkileniyor. Euro'nun değeri, Avrupa ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Yatırımcılar, euro fiyatının Türk Lirası karşısındaki seyrini yakından takip etmeli. Özellikle, enflasyonla mücadele eden Türkiye için bu durum büyük önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 17 Ocak Cumartesi 2026 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

17 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00'da euro'nun günlük fiyatı 50,20 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar için önemli bir gösterge. Euro’nun değeri, Avrupa'daki ekonomik durumdan etkileniyor. Enflasyon, merkez bankalarının politikaları ve uluslararası ticaret dengeleri de bu duruma etki ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları son dönemde dikkat çekiyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler de euro’nun Türk Lirası karşısındaki seyrini etkiliyor. Bugünkü 50,20 TL'lik euro fiyatı, döviz yatırımcıları için büyük önem taşıyor. Özellikle mal ihracatçısı olan firmalar, bu durumu yakından takip ediyor. Euro'nun bu seviyelerde kalması, Türk Lirası'nın değer kaybı ve enflasyonla mücadele eden Türkiye için önemli.

Uzmanlar, ilerleyen günlerde euro üzerinde etkili olacak ekonomik verileri bekliyor. Ayrıca Avrupa'nın mali istikrarına ilişkin gelişmeler de önemli olacak. Euro’nun güncel fiyatı, hem yatırımcılar hem de ekonomi için stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla bu durum, dikkatle izlenmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,28
% 0.22
23:59
Euro
50,19
50,20
% -0.1
23:59
İngiliz Sterlini
57,89
57,91
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,92
28,94
% 0.03
23:59
İsviçre Frangı
53,87
53,90
% 0.28
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.26
23:50
Çin Yuanı
6,21
6,21
% 0.17
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,69
% 0.23
23:59
Canlı Skor
