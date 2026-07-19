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Euro bugün kaç TL? 19 Temmuz Pazar 2026 euro ne kadar?

19 Temmuz 2026 itibarıyla Euro'nun fiyatı 53,98 TL olarak belirlendi. Bu döviz kuru, Euro ile Türk Lirası arasındaki ilişkide önemli bir gösterge oluşturuyor. Avrupa Birliği'nin ekonomik dinamikleri ve Türkiye'nin enflasyon oranları, Euro'nun değerini etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları ve iç piyasa taleplerini dikkatle analiz ediyor. Euro'nun gelecekteki hareketliliği, döviz piyasasında belirleyici bir rol oynayacak.

Euro bugün kaç TL? 19 Temmuz Pazar 2026 euro ne kadar?

19 Temmuz 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 53,98 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Genel ekonomik durum da önemli bir gösterge niteliğinde. Avrupa Birliği'nin ekonomik dinamikleri, Euro'nun uluslararası piyasalardaki performansını etkiliyor. Yatırımcılar ve analistler bu unsurları dikkatle takip ediyor. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gelişmeler, Euro'nun değerini belirleyen faktörler arasındadır. Para politikaları ve faiz oranlarının şekillenmesi de önemli.

Euro’nun 53,98 TL seviyesinde bulunması, Türk Lirası ile Euro arasındaki döviz kurunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu seviyenin sürdürülebilirliği önemli. Gelecekteki olası dalgalanmalar piyasa seyrini etkiliyor. Türkiye'nin ekonomik durumu, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi, Euro'nun değerine etki ediyor. Bu faktörler, Türk Lirası karşısındaki değerini doğrudan etkiliyor. Gün içerisinde yapılan ticaret işlemleri de Euro'nun seyrini etkileyen bir unsurdur. İç piyasadaki talepler bu süreçte önemli bir rol oynuyor.

Euro bugün kaç TL? 19 Temmuz Pazar 2026 euro ne kadar? 1

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Euro
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İngiliz Sterlini
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Avustralya Doları
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% -0.08
23:59
İsviçre Frangı
58,38
58,48
% 0.34
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Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.63
23:50
Çin Yuanı
6,95
6,96
% 0.01
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,90
% 0.03
23:59
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