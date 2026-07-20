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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 20 Temmuz 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,32 düşüşle 13.936,16 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Temmuz 2026 BIST 100
Aleyna Türkmen

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 değer kaybederek 13.981,05 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 44,89 puan ve yüzde 0,32 azalışla 13.936,16 puana indi. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 9,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesi risk iştahını törpülemeye devam ederken, Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Temmuz 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE, yurt dışında ise ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
304.25
4.005.972.796,00
% 5.19
10:44
ASTOR
287.5
2.703.148.655,00
% 0.35
10:44
ASELS
350.5
2.556.565.719,50
% -0.28
10:44
THYAO
326.25
2.552.047.597,25
% -0.99
10:44
DSTKF
2277
2.030.578.589,00
% -9.73
10:44
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Borsa İstanbul canlı borsa
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