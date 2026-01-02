FİNANS

Euro bugün kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?

2026 yılına girerken euro'nun fiyatı 50,60 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki durumu, Avrupa'daki ekonomik dinamiklerden, uluslararası ticaret ve merkez bankası politikalarından etkileniyor. Yatırımcılar ve finans kuruluşları için euro'nun fiyat gelişimleri stratejik kararlar alırken hayati bir unsur haline geliyor. Mali planlamalar da bu duruma göre şekillenecek.

Ezgi Sivritepe

2 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 50,60 TL olarak belirlendi. Yeni yılın başlaması ile döviz piyasalarında bu fiyat gözlemlendi. Bu değer, yatırımcılar ve ekonomistler açısından önemli bir veriyi temsil ediyor. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki durumu, Avrupa'daki ekonomik gelişmelerle ilişkilidir. Ayrıca merkez bankası politikaları ve uluslararası ticaret dinamikleri de etkilidir.

Yeni yıl beklentileri oluşurken, euro üzerindeki bu fiyat belirlemesi dikkat çekiyor. Çeşitli sektörlerdeki mali planlamalar bu durumdan etkilenebilir. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, ithalat ve ihracat yapan işletmeler için önemli. Döviz alım satım kararları üzerinde etkili olacak. Yerel yatırımcılar ve finans kuruluşları, euro bazlı varlıkları gözden geçirebilir.

Euro'nun fiyatındaki istikrar veya dalgalanmalar, toplam ekonomik güveni etkileyebilir. Bu durum piyasa algısını değiştirecek unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin ekonomik görünümü üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. Euro'nun fiyat gelişimlerini takip etmek, stratejik kararlar almak isteyenler için büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,01
43,04
% 0.16
09:21
Euro
50,54
50,61
% 0
09:21
İngiliz Sterlini
57,94
57,98
% -0.09
09:21
Avustralya Doları
28,79
28,82
% 0.5
09:21
İsviçre Frangı
54,23
54,30
% 0.11
09:21
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.17
03:00
Çin Yuanı
6,17
6,18
% 0.39
09:21
İsveç Kronu
4,67
4,68
% 0.29
09:21
