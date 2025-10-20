FİNANS

Euro bugün kaç TL? 20 Ekim Pazartesi 2025 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 20 Ekim 2025 itibarıyla 48,93 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, küresel piyasalardaki döviz dalgalanmalarının etkisiyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro'nun değeri, Avrupa ekonomisi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerini derinden etkiliyor. Dolayısıyla, yatırımcıların dikkatli stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Euro fiyatları 20 Ekim 2025 tarihinde, 48,93 TL olarak işlem görüyor. Küresel piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Euro'nun bu fiyat seviyesi, Avrupa ekonomisinin durumu ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerini etkiliyor. Euro'nun değerindeki değişimler, ithalat ve ihracat işlemlerinde de önemli bir rol oynuyor.

Son dönemde euro, ekonomik verilerden ve jeopolitik gelişmelerden etkileniyor. Euro'nun fiyatı, bireysel tasarruf sahipleri ve iş dünyası için önemli bir gösterge haline geliyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki bu dalgalanmalara karşı stratejiler geliştirmek için dikkatli olunuyor. Piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler kullanılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,95
41,97
% 0.13
18:21
Euro
48,96
48,97
% 0.13
18:21
İngiliz Sterlini
56,36
56,37
% 0.02
18:21
Avustralya Doları
27,32
27,34
% 0.41
18:21
İsviçre Frangı
53,02
53,06
% 0.43
18:21
Rus Rublesi
0,51
0,52
% 0.42
18:10
Çin Yuanı
5,89
5,89
% 0.16
18:21
İsveç Kronu
4,46
4,46
% 0.49
18:21
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
