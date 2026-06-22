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Euro bugün kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 euro ne kadar?

22 Haziran 2026 itibarıyla euro, 53,26 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, euro'nun değerini etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, euro bölgesindeki enflasyon oranları ve işsizlik seviyeleri gibi ekonomik verileri dikkatle izliyor. Jeopolitik riskler, döviz piyasasında değişkenliğe yol açarken, risk yönetimi stratejileri önem kazanıyor.

Euro bugün kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 euro ne kadar?

22 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 53,26 seviyesinde işlem görmekte. Euro'nun bu değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişikliklerle ilişkilidir. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler de önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, euro bölgesindeki enflasyon oranlarını dikkatle takip etmekte. Ekonomik büyüme rakamları da göz önünde bulundurulmakta. Bu durum, döviz piyasasında dalgalanmalara neden olmaktadır. Ayrıca, bölgedeki işsizlik oranları ve mali disiplin konuları euro üzerinde baskı oluşturabilir.

Bugünkü euro fiyatı, piyasalarda hareketli bir seyrin sürdüğünü göstermektedir. Ekonomik verilerin yanı sıra, jeopolitik riskler de euro’nun değerini etkiliyor. Yatırımcılar, euro'nun güçlenip güçlenmeyeceği konusundaki endişelerini sürdürüyor. Kurun 53,26 seviyesinde kalmasının piyasa dinamiklerini nasıl etkileyeceği merak edilmektedir. Bu bağlamda, döviz alım satım stratejileri kritik hale gelmektedir. Risk yönetimi de yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konudur.

Euro bugün kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 euro ne kadar? 1

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İsviçre Frangı
57,46
57,49
% -0.14
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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% 0.11
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İsveç Kronu
4,84
4,84
% -0.06
09:45
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