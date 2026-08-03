Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

3 Ağustos 2026 Pazartesi piyasalarda son durum... Petrol fiyatları pazartesi günü sert düşüş kaydederken Orta Doğu'da barış umutlarının artmasıyla küresel piyasalarda dalgalı bir seyir görüldü.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrol vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklaması sonrası yüzde 6’dan fazla düşerek varil başına 82,41 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırıları hızlı bir anlaşma umuduyla ertelemesinin ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle 3 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları yükseldi.

Söz konusu gelişme, enflasyon ve faiz oranlarının daha da artabileceğine dair endişeleri bir miktar azalttı. Spot altın yüzde 0,4 yükselerek ons başına 4.055,76 dolara çıktı.

Ons altın gün içinde en yüksek 4082 dolar, en düşük 4047 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.11 itibarıyla 4065 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6238 TL, en düşük 6173 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altın saat 06.57 itibarıyla 6213 TL seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan ABD ve Japonya koordineli yen müdahalesini doğruladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; ABD dolarının, yetkililerin Japon yenini desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etmesinin ardından değer kaybetmesi de dolar cinsinden fiyatlanan altını yurt dışındaki alıcılar için daha cazip hale getirdi.

"ALTIN İÇİN OLUMLU AMA TEMKİNLİ BİR BAŞLANGIÇ GÖRÜYORUZ"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'ın, altının haftaya olumlu başladığını ancak petrol piyasası ve Orta Doğu’daki belirsizlikler nedeniyle yükselişin sınırlı kaldığını belirterek, "Altın için olumlu ama temkinli bir başlangıç görüyoruz" dediği aktarıldı.

Waterer’a göre altının daha güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için petrol fiyatlarında daha belirgin bir düşüş, doların zayıflaması veya Fed’in faiz beklentilerinin daha güvercin bir yöne kayması gerektiği kaydedildi.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Öte yandan spot gümüş yüzde 0,9 artışla 58,13 dolara yükseldi.