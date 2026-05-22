
Euro bugün kaç TL? 22 Mayıs Cuma 2026 euro ne kadar?

22 Mayıs 2026 tarihinde euro, 53,10 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu değer, uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve Avrupa'daki siyasi gelişmeler, euro'nun değerini etkiliyor. Ekonomik büyüme beklentileri ve enflasyon da euro fiyatlarına yansıyor. Yatırımcılar, bu süreçte stratejik planlama yapmalı. Euro'nun mevcut değeri, piyasa dinamiklerini anlamak için kritik öneme sahip.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro 53,10 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ekonomik veriler de euro'nun değerini etkiliyor. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları önemli bir konu oldu. Bu politikalar uluslararası ticaret üzerindeki etkileri ile öne çıkıyor. Euro'nun yerel para birimleri karşısındaki seyri de bu gelişmelerden etkileniyor.

Avrupa'daki siyasi gelişmeler de euro'nun değerinde oynaklığa sebep oluyor. Ekonomik büyüme beklentileri ve enflasyon oranları da bu durumu etkiliyor. Piyasa analistleri, euro fiyatlarının geleceği hakkında çeşitli senaryolar sunuyor. Bazı ekonomistler, Avrupa ekonomisinin toparlanması ile euro'nun değer kazanabileceğini öngörüyor. Ancak, diğerleri olası resesyon ve artan enflasyon risklerinin baskı yaratacağını belirtmektedir.

Yatırımcılar bu dönemde dikkatli bir strateji geliştirmelidir. Piyasada fırsatlar ve riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Euro'nun mevcut değeri yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Bu değer, piyasalardaki değişimleri anlamak adına dikkate alınmalıdır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,74
45,74
% 0.34
10:42
Euro
53,09
53,09
% -0.12
10:42
İngiliz Sterlini
61,64
61,90
% 0.92
10:42
Avustralya Doları
32,62
32,63
% 0.1
10:42
İsviçre Frangı
58,16
58,18
% 0.39
10:42
Rus Rublesi
0,63
0,64
% -0.5
10:40
Çin Yuanı
6,73
6,73
% 0.39
10:42
İsveç Kronu
4,89
4,89
% 0.17
10:42
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

