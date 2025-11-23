FİNANS

Euro bugün kaç TL? 23 Kasım Pazar 2025 euro ne kadar?

23 Kasım 2025 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 48,92 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Avrupa Birliği'nin ekonomik durumu ve piyasa koşullarından etkilenmektedir. Faiz oranlarındaki değişiklikler ile uluslararası ticaret ilişkileri döviz piyasasında dalgalanmalara yol açmaktadır. Euro’nun stabil kalması, yatırımcıların temkinli davrandığını göstermektedir. Olası ekonomik gelişmeler, euro’nun değerini etkileyebilir.

23 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,92 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Avrupa Birliği'nin ekonomik durumu üzerinde etkili olan birçok faktörün bir sonucudur. Faiz oranlarındaki değişiklikler, uluslararası ticaret ilişkileri, piyasa koşullarını etkilemektedir. Euro bölgesindeki büyüme oranları ve enflasyon rakamları, yatırımcıların euroya bakış açısını şekillendirmektedir. Bu durum, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açmaktadır.

Son günlerde yaşanan uluslararası gelişmeler, euro üzerinde belirleyici olmuştur. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları belirsizlik içermektedir. Ekonomik verilerin karışıklığı, döviz yatırımcılarının dikkatini çekmektedir. Euro'nun 48,92 TL seviyesinde stabil kalması, piyasa oyuncularının temkinli davranışını göstermektedir. İlerleyen günlerde olası dalgalanmalara karşı dikkatli bir yaklaşım sergilenmektedir. Kısa vadeli tahminler yapmak zor olsa da euro'nun değeri değişkenlik gösterebilir. Bu değişiklikler, global ekonomik faktörler ve Avrupa bölgesindeki gelişmelerle doğrudan ilgilidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,43
42,44
% 0.16
23:59
Euro
48,91
48,92
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
55,64
55,68
% 0.27
23:59
Avustralya Doları
27,39
27,41
% 0.37
23:59
İsviçre Frangı
52,52
52,56
% -0.02
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 1.59
21:10
Çin Yuanı
5,97
5,97
% 0.35
23:59
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.23
23:59
