FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 24 Ekim Cuma 2025 euro ne kadar?

24 Ekim 2025 tarihinde euro'nun değeri 48,85 TL olarak belirlendi. Bu değer, euro'nun Türkiye'deki ekonomik durumu ve piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkisini gösteriyor. Yatırımcılar, euro'nun yükselmesinin sebeplerini araştırıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın olası faiz artırımları ve global ekonomik gelişmeler, euro’nun fiyat hareketlerini etkiliyor. Ekonomik belirsizlikler devam ederse, euro’daki değişimler dikkatle izlenecek.

Euro bugün kaç TL? 24 Ekim Cuma 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

24 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00 itibariyle euro fiyatı 48,85 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası karşısında euro'nun son günlerdeki performansını yansıtıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, global ekonomik gelişmelerin etkilerini ortaya koyuyor. Euro’nun yükselmesi, Avrupa ekonomisindeki dinamikler ile Türkiye’nin ekonomik durumu arasındaki bağı gösteriyor. Yatırımcılar, euro’nun yüksek seyrinin nedenlerini analiz ediyor. Alım-satım stratejilerini buna göre belirliyorlar.

Son günlerdeki değer değişimleri, ticaret ilişkileri ile mali politikalarla bağlantılı. Merkez bankalarının aldığı kararlar da bu durumu etkilemekte. Euro’nun yükselişine dair beklentiler, Avrupa Merkez Bankası’nın olası faiz artırımlarından etkileniyor. Ekonomik verilerin büyük ekonomiler üzerinden etkileri de önemli bir faktör. Bu bağlamda, 48,85 TL seviyesinde tutunan euro, yatırımcılar için önemli bir nokta haline geldi. Ekonomik belirsizlikler devam ederse, euro’nun gelecekteki fiyat hareketleri dikkatle izlenecektir.
CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
85 yıllık dev firma iflas ediyor!85 yıllık dev firma iflas ediyor!
Altın için gözler 15.30'da! Piyasalar alev almıştıAltın için gözler 15.30'da! Piyasalar alev almıştı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,05
42,06
% 0.13
09:35
Euro
48,86
48,87
% -0.09
09:35
İngiliz Sterlini
56,11
56,13
% 0.01
09:35
Avustralya Doları
27,34
27,36
% -0.02
09:35
İsviçre Frangı
52,82
52,86
% 0.03
09:35
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.29
09:30
Çin Yuanı
5,90
5,90
% 0.11
09:35
İsveç Kronu
4,48
4,48
% 0.14
09:35
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.