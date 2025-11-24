FİNANS

Euro bugün kaç TL? 24 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?

24 Kasım 2025 tarihinde Euro'nun fiyatı 48,95 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarında Euro'nun değerinin dalgalanmasını gösteriyor. Avrupa'nın önemli bir para birimi olarak Euro, ekonomik istikrar sembolü işlevi görüyor. Yatırımcılar, Euro'nun değerindeki değişimlerin ekonomik sağlığı yansıttığını vurguluyor. Uluslararası ticaretle olan ilişkisi ve yerel piyasa dalgalanmaları bu para biriminin önemini artırıyor. Euro'nun gelecekteki seyri dikkatle izleniyor.

Cansu Akalp

24 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da Euro'nun fiyatı 48,95 TL olarak belirlendi. Bu durum, uluslararası döviz piyasalarında Euro'nun değerinin dalgalanmasını gösteriyor. Euro, Avrupa'nın ekonomik istikrarını temsil eden önemli bir para birimidir. Ayrıca, dünya genelinde büyük bir takipçi kitlesine sahiptir. Ülkeler arası ticaret ve yatırımlar açısından önemli bir rol oynuyor. Euro, yerel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Günlük bazda Euro'nun değeri, çeşitli faktörlerle şekilleniyor. Ekonomik göstergeler ve merkez bankası kararları bu süreçte etkili oluyor. Ayrıca, uluslararası gelişmeler de dikkate alınıyor. Yatırımcılar ve finansal analistler, Euro’nun değerindeki değişimlerin genel ekonomik sağlığı gösterdiğini belirtiyor. Bu nedenle, Euro'nun 48,95 TL seviyesinin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği önemlidir. Ticaret hacmi, enflasyon oranları ve siyasi gelişmeler bu durumu etkileyecektir. Önümüzdeki günlerde bu konu merakla izlenecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,45
42,45
% 0.03
09:24
Euro
48,94
48,97
% 0.08
09:25
İngiliz Sterlini
55,66
55,69
% 0.03
09:25
Avustralya Doları
27,44
27,45
% 0.15
09:25
İsviçre Frangı
52,49
52,52
% -0.07
09:25
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.21
09:20
Çin Yuanı
5,97
5,97
% 0.01
09:24
İsveç Kronu
4,45
4,45
% 0.13
09:25
