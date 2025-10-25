FİNANS

Euro bugün kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 euro ne kadar?

25 Ekim 2025 tarihinde euro, Türk Lirası karşısında 48,80 TL olarak belirlendi. Bu durum, euro'nun güçlü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Küresel ekonomik durgunluk ve jeopolitik belirsizlikler, euroya olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, dalgalanan döviz kurlarında euroyu güvenli bir varlık olarak değerlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası ve öne çıkan ekonomik veriler, euro değerini önemli ölçüde etkiliyor.

Ezgi Sivritepe

25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 48,80 TL olarak kaydedildi. Bu durum, euro'nun Türk Lirası karşısında güçlü bir duruş sergilediğini gösteriyor. Küresel ekonomik durgunluk etkili bir unsur. Jeopolitik belirsizlikler de euroya olan talebi artırmış olabilir. Yatırımcılar, olası enflasyona karşı tedbirli olma çabası içinde. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların euroyu güvenli bir varlık olarak değerlendirmesine neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası önemli bir faktör. Faiz oranlarının etkileri de euro fiyatlarını belirliyor. Euro'nun değeri, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik verilerle yakından ilişkilidir. Özellikle Almanya ve Fransa'nın ekonomik verileri belirleyici rol oynar. Bugün açıklanan veriler, euro üzerinde baskı yaratabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,93
41,95
% -0.15
23:58
Euro
48,75
48,85
% -0.23
23:58
İngiliz Sterlini
55,81
55,91
% -0.45
23:59
Avustralya Doları
27,30
27,33
% -0.15
23:59
İsviçre Frangı
52,69
52,75
% -0.2
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,53
% 2.15
18:40
Çin Yuanı
5,88
5,89
% -0.17
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,47
% -0.27
23:59
