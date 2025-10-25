Euro bugün kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 euro ne kadar?

25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 48,80 TL olarak kaydedildi. Bu durum, euro'nun Türk Lirası karşısında güçlü bir duruş sergilediğini gösteriyor. Küresel ekonomik durgunluk etkili bir unsur. Jeopolitik belirsizlikler de euroya olan talebi artırmış olabilir. Yatırımcılar, olası enflasyona karşı tedbirli olma çabası içinde. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların euroyu güvenli bir varlık olarak değerlendirmesine neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası önemli bir faktör. Faiz oranlarının etkileri de euro fiyatlarını belirliyor. Euro'nun değeri, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik verilerle yakından ilişkilidir. Özellikle Almanya ve Fransa'nın ekonomik verileri belirleyici rol oynar. Bugün açıklanan veriler, euro üzerinde baskı yaratabilir.