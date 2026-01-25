FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 euro ne kadar?

Euro, 25 Ocak 2026 tarihinde 51,30 TL seviyesine yükseldi. Bu fiyat, Euro Bölgesi'nin ekonomik durumu ile Türkiye'nin döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılıdır. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları, euro talebini etkiliyor. Yatırımcılar, Türk Lirası ile euro arasındaki kur oynaklıklarını dikkatle takip ediyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, döviz piyasalarındaki belirsizliklerle birlikte önem kazanmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 euro ne kadar?

25 Ocak 2026 tarihinde, saat 09.00’da euro’nun fiyatı 51,30 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, Euro Bölgesi’nin ekonomik durumu ile Türkiye’nin döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla ilişkilidir. Son dönemde, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları etkisini artırıyor. Enflasyon verilerinin ağırlığı, euro talebi üzerinde önemli rol oynuyor. Yatırımcılar, euro ile Türk Lirası arasındaki kur oynaklıklarını dikkatle izliyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler de büyük önem taşıyor.

Euro’nun 51,30 TL olduğu bu gün, yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olabilir. Ekonomik verilerin evrimi ve faiz oranları, euro için olumlu bir zemin oluşturuyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir unsur. Döviz piyasalarının dinamik yapısı, para birimleri arasındaki etkileşimlerin süreceğini gösteriyor.

Euro bugün kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldiHesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi
Kadınlar yatırımı oraya yapıyor! 10 yılda yüzde 57,5 artışKadınlar yatırımı oraya yapıyor! 10 yılda yüzde 57,5 artış

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,35
43,37
% 0.25
23:59
Euro
51,27
51,33
% 0.73
23:59
İngiliz Sterlini
59,13
59,23
% 1.15
23:59
Avustralya Doları
29,88
29,91
% 1.08
23:59
İsviçre Frangı
55,45
55,49
% 1.27
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.82
23:50
Çin Yuanı
6,24
6,24
% 0.44
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,85
% 0.94
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.