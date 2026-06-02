Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Analizi

02 Haziran 2026 tarihinde, yatırımcılar için günlük altın fiyatları açıklandı. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.534,59 Dolar olarak kaydedildi. Bu değer, global piyasalarda altının değerini göstermeye devam ediyor.

Altın yatırımı yapanlar için gram altın fiyatları da dikkat çekici. Gram altının alış fiyatı 6.691,797 TL, satış fiyatı ise 6.692,683 TL olarak belirlendi. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, yerel altın fiyatlarını etkiliyor.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir tercih olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 10.706,88 TL, satış fiyatı ise 10.942,54 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın için de benzer bir durum söz konusu. Alış fiyatı 21.346,83 TL, satış fiyatı ise 21.885,07 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını, geleneksel bir yatırım aracı olarak popülerliğini koruyor. Alış fiyatı 43.564 TL, satış fiyatı ise 44.236 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 108.197 TL, satış fiyatı ise 109.445 TL seviyesinde. Ata altın, genellikle hediye amacıyla tercih ediliyor. Alış fiyatı 44.514 TL, satış fiyatı ise 44.872 TL olmuştur. Ziynet altını da unutmamak gerekiyor. Alış fiyatı 42.827,5 TL, satış fiyatı ise 43.636,29 TL düzeyindedir.

Yatırımcılar, bilezik alırken birçok seçenek buluyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.650,14 TL, satış fiyatı ise 4.862,37 TL'dir. 18 ayar bilezikte alış fiyatı 4.655,76 TL, satış fiyatı 5.445 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.075,73 TL, satış fiyatı ise 6.355,76 TL'dir.

Sonuç olarak, serbest 0.995 has altın fiyatı alışta 6.658,338 TL, satışta ise 6.659,22 TL olarak duyuruldu. Bu veriler, altın fiyatlarının yönü hakkında ipuçları sunuyor. Yatırımcılar, stratejilerini buna göre oluşturabilir. 02 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırım ve tasarruf kararları için önemli bir belirleyici olmaya devam ediyor.