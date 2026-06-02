Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayımladı. Et, süt, yağ ve bal ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi. Dana kavurmada soya ve tek tırnaklı et tespit edildi, yoğurtta natamisin bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. 2 Haziran tarihli listede farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Denetimlerde et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bitkisel yağlardan bal ve baharatlara kadar çok sayıda üründe mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin insan sağlığını riske atabilecek içerikler taşıdığı belirlendi. Denetimlerde; Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen bitkisel macunda ilaç etken maddesi tespit edildi. Talha Acar Süt Ürünleri firmasına ait tam yağlı yoğurtta natamisin bulundu. Çeşitli firmalara ait çiğ kuşbaşı etlerde tek tırnaklı et tespit edildi. Siyah çaylarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.

Et ve et ürünleri grubunda yapılan analizlerde çok sayıda işletmede kanatlı eti, sakatat ve mekanik ayrılmış et tespit edildi. Denetimlerde; Göle Et ve Et Ürünleri ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Eser Büfe ve Darık's Steakhouse gibi işletmelerde köfte ve hamburger ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti bulundu. Lahmacun, kebap ve pide iç harçlarında farklı işletmelere ait ürünlerde et karışımı ve sakatat tespiti yapıldı. Romado Hazır Yemek dana kavurmada soya ve tek tırnaklı et tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde yapılan incelemelerde ürünlerin temel bileşenlerinde uygunsuzluk belirlendi. Mutum Süt Ürünleri tarafından üretilen kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Doğuş Et ve Süt Mamulleri yarım yağlı beyaz peynirde mevzuata aykırı yağ oranı belirlendi. Fidan Süt Ürünleri ürünlerinde eritme tuzu tespiti yapıldı. Kaya Süt Ürünleri kaşar peynirinde düşük yağ oranı ve eritme tuzu tespit edildi.

YAĞ VE BALDA TAĞŞİŞ

Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünlerinde de çok sayıda uygunsuzluk belirlendi. Sonkoz Yağ Gıda ve Coşkar Yağ Gıda tarafından üretilen zeytinyağlarında tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı tespit edildi. Ödemiş Yöresel zeytinyağında tağşiş belirlendi. Enfa Gıda ve farklı markalara ait süzme çiçek ballarında taklit veya tağşiş tespit edildi. Etiketsiz çam balı ve diğer bal ürünlerinde de mevzuata aykırılık belirlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

