Euro bugün kaç TL? 25 Şubat Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 25 Şubat 2026 tarihindeki değeri, 51,80 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye'deki döviz piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açıyor. Euro'nun değeri, ekonomik veriler ve uluslararası ticaretle doğrudan ilişkilidir. Özellikle Avrupa'daki ekonomik gelişmeler ve merkez bankası politikaları, Euro'nun seyrini etkiler. İlerleyen günlerde açıklanacak ekonomik veriler, yatırımcıların beklentilerini şekillendirecek.

Cansu Çamcı

Euro Fiyatları: 25 Şubat 2026

Bugün Euro'nun değeri, 25 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 51,80 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, Türkiye'deki piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olabiliyor. Ekonomik veriler, uluslararası ticaret ve yatırım ilişkileri de Euro'nun değerini etkileyen unsurlar. Özellikle Avrupa'daki ekonomik gelişmeler ve merkez bankası politikaları dikkat çekiyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve ithalat-ihracat firmaları için önemli. Euro'nun 51,80 TL seviyesinde kalması, Türkiye'deki hane halkının alım gücünü etkileyebilir. Bu durum, ekonominin genel sağlığı üzerinde de etkili olabilir. Euro Bölgesi'nden gelecek ekonomik veriler, Euro'nun seyrini belirleyecek. İlerleyen günlerde bu veriler, yatırımcıların beklentilerini şekillendirecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,87
43,87
% 0.06
10:06
Euro
51,82
51,84
% 0.32
10:06
İngiliz Sterlini
59,37
59,40
% 0.28
10:06
Avustralya Doları
31,21
31,22
% 0.84
10:06
İsviçre Frangı
56,78
56,80
% 0.23
10:06
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.44
10:00
Çin Yuanı
6,39
6,39
% 0.29
10:06
İsveç Kronu
4,86
4,87
% 0.48
10:06
