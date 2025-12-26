FİNANS

Euro bugün kaç TL? 26 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?

26 Aralık 2025 tarihinde euro'nun fiyatı 50,78 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Türkiye ekonomik dinamikleri ve uluslararası piyasa gelişmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Euro'nun mevcut seviyesi, enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları gibi faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcılar, euro fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle izlemekte ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarının etkilerini değerlendirmektedir.

Euro bugün kaç TL? 26 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

26 Aralık 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 50,78 TL olarak belirlendi. Bu değer Türkiye ekonomisindeki dinamiklere bağlıdır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmelerle de ilişkilidir. Euro'nun bu seviyede kalması, çeşitli faktörlerden etkileniyor. Türkiye'deki enflasyon oranları, merkez bankası politikaları bunlar arasında yer alıyor. Avrupa bölgesindeki ekonomik aktivite de önemli bir etkendir.

Yatırımcılar eurodaki fiyat değişimlerini dikkatle izliyorlar. İlerleyen günlerdeki gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkileri değerlendiriliyor. Ekonomik verilerin açıklanması, Avrupa Merkez Bankası'nın kararları önemli unsurlar arasında. Bu durum, euro fiyatlarında dalgalanmalara neden olabiliyor. Uluslararası ticaret ve yatırım ilişkileri açısından euro kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, euro bölgedeki ekonomik istikrarı doğrudan etkiliyor.

Mevcut seviyedeki euro fiyatı, yerel ve küresel ekonomik göstergelerle bağlantılı olarak izlenecek. 26 Aralık itibarıyla 50,78 TL seviyesindeki euro fiyatı, yatırımcılar açısından önemli bir parametre olmaya devam ediyor. Ekonomistler de bu durumu yakından takip ediyor. Euro, gelecekteki ekonomik gelişmeler üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Euro bugün kaç TL? 26 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,91
42,93
% 0.18
09:45
Euro
50,52
50,63
% -0.15
09:45
İngiliz Sterlini
57,89
58,01
% -0.23
09:44
Avustralya Doları
28,77
28,80
% 0.18
09:45
İsviçre Frangı
54,40
54,45
% 0.1
09:45
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.63
09:40
Çin Yuanı
6,13
6,13
% 0.18
09:45
İsveç Kronu
4,67
4,68
% 0.1
09:45
