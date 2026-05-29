Bakan Kurum 'Görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz' deyip paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından, yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlara adeta nefes oluyor.

196 bin metrekarelik proje alanına ve 100 bin metrekare yeşil alana sahip millet bahçesinde 240 araçlık otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun ve fitness sahaları bulunuyor.

"HALA İMRAHOR MİLLET BAHÇESİ'Nİ GÖRMEDİYSENİZ ÇOK ŞEY KAÇIRIYORSUNUZ"

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli, millet bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

