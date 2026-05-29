Eski futbolcu hobi olarak başladı, 11 dekar arazide üretiyor

Erzincan'da yaşayan eski futbolcu ve teknik direktör Mustafa Yılmaz Toyran, 6 yıl önce hobi amacıyla başladığı tarımda bugün 11 dekarlık arazide yetiştirdiği 600 vişne ağacıyla üretime katkı sağlıyor.

Yıllarca profesyonel liglerde futbol oynayıp teknik direktörlük yapan deneyimli spor adamı 60 yaşındaki Toyran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olduktan sonra futboldan arta kalan zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurduğu vişne bahçesinde organik üretim yapıyor.

Merkeze bağlı Yeniköy'deki bahçesinde çalışmalarını sürdüren Toyran, vişnelerden bu yıl verimli bir hasat bekliyor.

Toyran, AA muhabirine, tarım sektörüne yabancı olduğunu ancak ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle vişne üretimine yöneldiğini söyledi.

Vişnenin meyve suyu fabrikaları açısından önemli bir ürün olduğunu belirten Toyran, "Bu sene altıncı senemiz ama biz buraya çocuk gibi emek veriyoruz. İnşallah bu sene ürün senemiz, bakalım nasip olursa meyve suyu fabrikasına, piyasaya vereceğiz." dedi.

Organik tarım yaptıklarını anlatan Toyran, "Tamamen doğal yetişmiş vişne üretiyoruz. Bununla ilgili sertifikalarımız da var. Asıl işimiz futbol. Futboldan arta kalan zamanlarımı burada geçiriyorum, çok çarşıya çıkmıyorum. Tam kapasiteye geçtiği zaman 25-30 ton civarında bir ürün bekleniyor. O da havanın durumuyla alakalı. Yani havalar iyi giderse ama şu anda ürün iyi görünüyor. Çünkü vişne geç çiçek açan bir meyve." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN İÇİNDEYİZ, GÖREV VERİLDİĞİ ZAMAN YİNE ÇALIŞACAĞIZ"

Toyran, şöyle devam etti:

"Hobilerime ilişkin, insanlarda şöyle bir algı oluştu, 'Sanki futboldan uzaklaşmış, futbolla alakası yok.' Aslında ben antrenörüm. Geçen sene Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştırdım ve bu takımı çıkaran benim. Amatör ligden alıp profesyonel lige çıkaran yine benim. Ben Türkiye 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, hepsinde çalıştım, şampiyonluklarım var. Yani futbolun içindeyiz, görev verildiği zaman yine çalışacağız." dedi.

Birçok öğrenci ve antrenör yetiştirdiğini anlatan Toyran, şunları kaydetti:

"Sporun yanında üreticilik yapıyorum. Bu zamana kadar yüzlerce futbolcu yetiştirdik, şimdi de vişne yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanında futbolcu da yetiştireceğiz. Vişnede de iddialı şeyler yapmak, yani güzel ürün çıkarmak istiyorum. Yetiştirdiğimiz sporcular 1. Lig'de dahi oynadılar, gurur duyuyorum. Burası stres attığım, rahatladığım, enerjimi attığım bir yer. Onun için burada çalışmaktan da keyif alıyorum. Burası benim bir dinlenme alanım. Çok da mutluyum yaptığım için ama zor bir iş tarım sektörü. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

