FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 26 Temmuz Pazar 2026 euro ne kadar?

26 Temmuz 2026 tarihinde euro’nun fiyatı 53,86 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında kritik bir seviye teşkil ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası tartışmaları euro’nun yükselişinde etkili oluyor. Türk lirasındaki değer kaybı, euro’nun artışını besleyen en önemli faktörlerden biri. Yatırımcılar ise bu dalgalanmaları izleyerek stratejilerini güncelliyor. Piyasalardaki belirsizlik, döviz yatırım kararlarını zora sokuyor.

Euro bugün kaç TL? 26 Temmuz Pazar 2026 euro ne kadar?

26 Temmuz 2026 tarihinde, euro’nun fiyatı 09:00 itibarıyla 53,86 TL olarak belirlendi. Bu seviye, son günlerdeki dalgalanmaların ardından yatırımcılar için kritik bir düzeyi temsil ediyor. Euro’nun yükselişi, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası tartışmalarıyla şekilleniyor. Ayrıca, Türk lirasındaki değer kaybı bu artışın nedenlerinden biri. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişiklikleri gözlemliyor. Stratejilerini bu değişimlere göre ayarlıyorlar. Bu durum, finansal piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Euro’nun 53,86 TL seviyesinde işlem görmesi önemli bir gösterge haline geldi. Hem bireysel tasarruf sahipleri hem de ticari işletmeler için bu durum dikkat çekiyor. Avrupa’nın ekonomik görünümündeki değişiklikler önem taşıyor. Özellikle enflasyon oranları ile küresel ticaret dinamikleri, euro’nun Türk lirası karşısındaki değerini etkiliyor. Bu şartlar altında, döviz yatırımcıları için pozisyon alma kararları kritik hale geldi. Gelecek günlerde euro fiyatındaki dalgalanmalar sürecek. Piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik faktörler, bu değişiklikleri etkileyen başlıca unsurlar.

Euro bugün kaç TL? 26 Temmuz Pazar 2026 euro ne kadar? 1

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
60 yıl sonra tekrar gündemde! TÜRK-İŞ'ten bölgesel asgari ücret taleplerine tepki: "Konuşulması gereken..."60 yıl sonra tekrar gündemde! TÜRK-İŞ'ten bölgesel asgari ücret taleplerine tepki: "Konuşulması gereken..."
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Paranızı geri alabilirsinizMilyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Paranızı geri alabilirsiniz

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,29
47,38
% 0.14
23:59
Euro
53,77
53,95
% -0.09
23:58
İngiliz Sterlini
62,71
63,27
% -0.16
23:58
Avustralya Doları
33,00
33,08
% 0.32
23:59
İsviçre Frangı
57,78
57,93
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 1.98
23:50
Çin Yuanı
6,98
7,00
% 0.23
23:59
İsveç Kronu
4,86
4,88
% 0.54
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.