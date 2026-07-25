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Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 25 Temmuz 2026'da yatırımcıların dikkatini çekti. Ons altın, 4.052,93 Dolar seviyesindeyken, gram altın Türkiye'de 6.167,218 TL ile işlem görüyor. Çeyrek altın, satışta 10.084,77 TL, yarım altın ise 19.673,43 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını 41.587 TL, bilezik fiyatları 3.350,66 TL'den başlıyor. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelmesini artırıyor. Altın piyasası, dalgalı seyriyle yatırım fırsatları sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 25 Temmuz 2026 tarihinde global ekonomik dinamiklerle birlikte yatırımcıların ilgisini yeniden ortaya koydu. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.052,93 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, ons altın alım satımı yapan yatırımcılar için dikkat çekici bir seviyedir. Global ekonomik belirsizlikler, altının güvenli bir liman olup olmadığı konusundaki tartışmaları artırmaktadır.

Türk Lirası bazında gram altın fiyatı, alışta 6.167,218 TL, satışta ise 6.168,055 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracıdır. Bu fiyat artışı, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak yatırımcıların ilgisini artırmaktadır. Gram altındaki yükseliş, tasarruf sahiplerinin uzun vadeli yatırım stratejilerini gözden geçirmelerine neden olmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.867,55 TL, satışta 10.084,77 TL seviyelerindedir. Bu fiyat aralığı, düğün gibi özel günlerde çeyrek altına olan talebin artmasına bağlıdır. Yatırımcılar, çeyrek altının getirisini değerlendirmek için sıkı bir piyasa analizine ihtiyaç duymaktadır. Yarım altın alış fiyatı 19.673,43 TL, satış fiyatı 20.169,54 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın da hediye ve yatırım amacıyla sıkça tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altını, alışta 40.970 TL, satışta 41.587 TL fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu değer, Cumhuriyet altınının değer saklama işlevini sürdürdüğünü göstermektedir. Gremse altın alış fiyatı 99.410 TL, satış fiyatı ise 100.251 TL olarak kaydedildi. Bu durum, büyük yatırımcılar arasında altına olan talebin sürdüğüne işaret etmektedir.

Ata altın alış fiyatı 40.796 TL, satış fiyatı ise 41.230 TL ile dikkat çekmektedir. Bu altın türü, güvenli bir değer saklama aracı olarak görülüyor. Ziynet altını fiyatları alışta 39.470,20 TL, satışta 40.215,72 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altınları genellikle dekoratif amaçlarla ve özel günlerde hediye olarak kullanılmaktadır.

Bilezik fiyatlarına gelince, 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.350,66 TL, 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.230,10 TL’den işlem görmektedir. 22 ayar bilezikler için alış fiyatı 5.589,07 TL, satış fiyatı ise 5.783,40 TL olarak kaydedilmiştir. Bilezikler, kapalı ve açık alanlarda yapılan alışverişlerde popüler bir seçenek olmayı sürdürmektedir.

Son olarak, 0.995 saflıkta has altın alış fiyatı 6.136,382 TL, satış fiyatı ise 6.137,215 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, altının kalitesine göre piyasalarda dalgalanmalar olduğunu göstermektedir. Altın piyasası, yatırımcılar için dinamik bir seyir izlemektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, alınacak kararların önemini artırmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.167,22
6.168,06
% 0.22
23:59
Ons Altın / TL
191.617,06
192.024,92
% 0.21
23:59
Ons Altın / USD
4.052,66
4.053,21
% 0.08
23:59
Çeyrek Altın
9.867,55
10.084,77
% 0.22
23:59
Yarım Altın
19.673,43
20.169,54
% 0.22
23:59
Ziynet Altın
39.470,20
40.215,72
% 0.22
23:59
Cumhuriyet Altını
40.970,00
41.587,00
% 0.34
17:04
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Altın güncel altın fiyatları
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