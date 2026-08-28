Euro bugün kaç TL? 28 Ağustos Cuma 2026 euro ne kadar?

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00'da euro'nun fiyatı 56,23 TL olarak belirlendi. Bu, euro'nun döviz piyasalarındaki dalgalanmalarının önemli bir göstergesidir. Euro'nun değeri, Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Ayrıca, enflasyon oranları ve yerel ekonomik istikrar da euro'nun fiyat hareketlerinden etkilenir.

Avrupa Merkez Bankası’nın politikaları, euro üzerindeki fiyat hareketlerini şekillendiren unsurlar arasındadır. Dünya genelindeki ekonomik duraklama veya büyüme sinyalleri de önemli bir rol oynamaktadır. Bugün kaydedilen 56,23 TL'lik euro fiyatı, yatırımcılar açısından izlenmesi gereken bir seviyedir. Ticaret yapan işletmeler için döviz kurlarındaki değişim önemlidir.

Dış ticaretle uğraşan firmalar, maliyet hesaplamalarını güncellemek zorundadır. Euro Türkiye pazarında birçok sektörü etkilemektedir. Ekonomik belirsizliklerde yatırım kararları bu fiyat üzerinden şekillenmektedir. Bu nedenle, 56,23 TL seviyesi, sadece bir anlık fiyat değildir. Aynı zamanda piyasa dinamiklerini ve gelecekteki ekonomik beklentileri yansıtmaktadır.