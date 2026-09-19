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Türkiye hayvan varlığında Avrupa'ya fark attı: Koyunda İspanya'yı 4'e, keçide Yunanistan'ı 5'e katladı

Türkiye, 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. Büyükbaş hayvan sayısında en yakın rakibi Fransa ile arasındaki farkı 1,4 milyonun üzerine çıkaran Türkiye; koyun varlığında İspanya'yı neredeyse 4'e, keçi varlığında ise Yunanistan'ı 5'e katladı

Türkiye hayvan varlığında Avrupa'ya fark attı: Koyunda İspanya'yı 4'e, keçide Yunanistan'ı 5'e katladı
Cansu Çamcı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2025 yılında AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında açık ara önde yer aldı.

AB'de 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık yüzde 0,4, koyun sayısı yüzde 2,2 ve keçi sayısı yüzde 2,5 geriledi.

Bu dönemde büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 237 binle Fransa alırken onu 10 milyon 420 binle Almanya, 6 milyon 300 binle İspanya, 6 milyon 284 binle İrlanda, 6 milyon 143 binle Polonya, 5 milyon 815 binle İtalya, 3 milyon 549 binle Hollanda, 2 milyon 127 binle Belçika ve 1 milyon 815 binle Avusturya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artışla 17 milyon 709 bin oldu. Böylece, Türkiye, geçen yıl büyükbaş hayvan varlığında AB ülkelerini geçerek ilk sırada yer aldı.

2023 yılında Fransa'nın gerisinde olan Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerini büyükbaş hayvan sayısında geçmişti. Bu konum 2025'te devam ederek Türkiye liderliğini korumuş oldu.

Ayrıca Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı artarken Fransa'da geriledi. Böylece iki ülke arasında 2024'te 508 bin olan fark, 2025'te yaklaşık 1 milyon 472 bine ulaştı.

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 12 milyon 810 binle İspanya aldı. Onu 10 milyon 761 binle Romanya, 6 milyon 696 binle Fransa, 6 milyon 439 binle Yunanistan, 5 milyon 913 binle İtalya, 3 milyon 690 binle İrlanda, 2 milyon 22 binle Portekiz ve 1 milyon 525 binle Almanya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,4 yükselerek 57 milyon 874 bin olurken koyun varlığı 46 milyon 689 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı neredeyse 4'e katladı.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 341 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 209 binle İspanya, 1 milyon 467 binle Romanya, 1 milyon 372 binle Fransa, 987 binle İtalya ve 553 binle Hollanda izledi.

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da yüzde 3,4 artışla 11 milyon 186 bin olarak belirlendi. Söz konusu keçi sayısıyla da Türkiye, AB ülkelerinin tamamını geçerken en yakın rakibi Yunanistan'ı neredeyse 5'e katladı.

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