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Euro bugün kaç TL? 28 Haziran Pazar 2026 euro ne kadar?

28 Haziran 2026 itibarıyla euro fiyatı 53,11 olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğünü göstermektedir. Yatırımcıların euroya olan talebi devam etmektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, global ekonomik veriler ve uluslararası ticaretteki değişimler, euro fiyatını etkileyen ana unsurlardandır. Yüksek enflasyon ve faiz artırımları da euro üzerinde baskı oluşturabilir. Yatırım stratejileri bu dinamikler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Euro bugün kaç TL? 28 Haziran Pazar 2026 euro ne kadar?

28 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 53,11 olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasalarındaki dalgalanmaların devam ettiğini göstermektedir. Yatırımcıların euroya olan talebi sürmektedir. Ekonomik veriler, global gelişmeler euro üzerindeki etkileri şekillendirmektedir. Yatırımcıların stratejileri de bu faktörlerden etkilenmektedir.

Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları euro fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlardandır. Avrupa ekonomisinin durumu da önemlidir. Uluslararası ticaretteki değişimler, euro değerini belirleyebilir. Euro'nun güncel değeri, Avrupa bölgesindeki ekonomik büyümeyi yansıtmaktadır.

Yüksek enflasyon oranları, faiz artırımları euro üzerinde baskı oluşturabilir. Döviz rezervleri de önemli bir göstergedir. Bölgedeki ekonomik iyileşmeler ise euroyu destekleyen unsurlar arasında bulunmaktadır. Yatırımcılar euroya yönelik stratejilerini bu dinamiklere göre belirlemelidir. 53,11 seviyesindeki euro fiyatı, piyasaların mevcut durumunu yansıtmaktadır. Bu durum gelecekteki olası yönelimler açısından da önemli bir göstergedir.

Euro bugün kaç TL? 28 Haziran Pazar 2026 euro ne kadar? 1

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İsviçre Frangı
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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% 0.07
23:59
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