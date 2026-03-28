Euro bugün kaç TL? 28 Mart Cumartesi 2026 euro ne kadar?

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla, Euro'nun saat 09:00’daki fiyatı 51,22 TL olarak belirlendi. Son haftalarda euro, küresel ekonomik dalgalanmalarla döviz piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle hareketlilik sergiledi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve enflasyon beklentileri, euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Avrupa ekonomisindeki gelişmeleri izliyor. Euro'nun dalgalı seyri, dolara ve diğer para birimlerine karşı rekabet gücünü etkiliyor.

Euro'nun bu seviyede kalması, ithalat ve ihracat yapan şirketler için önemli sonuçlar doğurabilir. Yüksek euro fiyatı, Avrupa'dan yapılan ihracatı maliyetli hale getiriyor. İthalatçı firmalar ise bu durumdan avantaj sağlıyor. Ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, euro’nun ilerleyen günlerdeki seyrini belirleyecek. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirebilir. Euro fiyatındaki değişimler dikkatle takip edilmelidir.