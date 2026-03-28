Euro bugün kaç TL? 28 Mart Cumartesi 2026 euro ne kadar?

28 Mart 2026'da Euro'nun değeri 51,22 TL olarak belirlendi. Son haftalarda döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar, Euro'nun hareketliliğini artırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve enflasyon beklentileri, Euro üzerindeki etkisini sürdürüyor. İthalatçı firmalar, yüksek Euro fiyatlarından fayda sağlarken, ihracat yapan şirketler için ciddi maliyetler doğabiliyor. Euro'nun ilerleyen günlerdeki seyri dikkatle izlenmelidir.

Cansu Çamcı

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla, Euro'nun saat 09:00’daki fiyatı 51,22 TL olarak belirlendi. Son haftalarda euro, küresel ekonomik dalgalanmalarla döviz piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle hareketlilik sergiledi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve enflasyon beklentileri, euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Avrupa ekonomisindeki gelişmeleri izliyor. Euro'nun dalgalı seyri, dolara ve diğer para birimlerine karşı rekabet gücünü etkiliyor.

Euro'nun bu seviyede kalması, ithalat ve ihracat yapan şirketler için önemli sonuçlar doğurabilir. Yüksek euro fiyatı, Avrupa'dan yapılan ihracatı maliyetli hale getiriyor. İthalatçı firmalar ise bu durumdan avantaj sağlıyor. Ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, euro’nun ilerleyen günlerdeki seyrini belirleyecek. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirebilir. Euro fiyatındaki değişimler dikkatle takip edilmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,37
44,47
% 0.19
23:59
Euro
51,18
51,26
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
58,95
58,99
% -0.25
23:58
Avustralya Doları
30,51
30,59
% 0.05
23:59
İsviçre Frangı
55,52
55,67
% -0.3
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.02
21:20
Çin Yuanı
6,41
6,43
% 0.21
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,70
% -0.06
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

