Euro bugün kaç TL? 29 Eylül Pazartesi 2025 euro ne kadar?

29 Eylül 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,79 TL olarak belirlendi. Euro, Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri yansıtıyor. Ayrıca bölgedeki ekonomik dinamikler üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Günün ilerleyen saatlerinde belli başlı ekonomik veri açıklamaları yapılacak. Bu açıklamalar euro'nun seyrini etkileyebilir. Politika gelişmeleri de dikkate alınmalı. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu faktörleri izliyor. Euro'nun gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye çalışıyorlar.