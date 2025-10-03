Euro bugün kaç TL? 3 Ekim Cuma 2025 euro ne kadar?

03 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00'da euro'nun fiyatı 48,88 TL olarak belirlendi. Euro, son dönemdeki dalgalanmaların ardından dikkat çekiyor. Yatırımcıların ilgisi artmış durumda. Siyasi ve ekonomik gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Bu durum, piyasalarda volatiliteyi artırıyor.

Bugünkü euro fiyatı, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle ilişkili. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar, euro'nun gelecekteki seyrini tahmin etmeye çalışıyor. Risk yönetimi stratejilerini gözden geçiriyorlar. Piyasa koşulları, yatırım kararlarını etkiliyor.

