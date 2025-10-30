FİNANS

Euro bugün kaç TL? 30 Ekim Perşembe 2025 euro ne kadar?

30 Ekim 2025 tarihinde euro, 48,88 TL seviyesine gerileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu değer kaybı, piyasalardaki belirsizlikten ve uluslararası ticaret dinamiklerinden kaynaklandı. Yatırımcılar, döviz ticaretinde bu durumu fırsat olarak değerlendiriyor. Euro'nun önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak merakla bekleniyor. Euro, stratejik bir parite olarak izlenmeye devam edecek.

Cansu Akalp

30 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro, 48,88 TL seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizlikten ve uluslararası ticaret dinamiklerinden kaynaklandı. Euro'nun bu seviyede kalması, yatırımcılar arasında ilgi uyandırıyor. Özellikle döviz ticareti yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değer kaybı, ülke ekonomisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile yakından ilişkili.

Piyasalardaki dalgalanmalar sürüyor. Euro'nun önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Yatırımcılar, Avrupa'daki ekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor. Jeopolitik gelişmeler de euro fiyatlarını etkileyebilir. 48,88 TL seviyesinde kalan euro, yatırım stratejileri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir parite. Euro'nun gelecekteki fiyat hareketleri, ekonomik parametreler ve global gelişmeler doğrultusunda şekillenecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,95
41,96
% 0.01
09:26
Euro
48,85
48,93
% 0.4
09:26
İngiliz Sterlini
55,50
55,56
% 0.23
09:26
Avustralya Doları
27,64
27,66
% 0.26
09:26
İsviçre Frangı
52,53
52,57
% 0.22
09:26
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.26
09:20
Çin Yuanı
5,90
5,91
% -0.09
09:26
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.29
09:26
