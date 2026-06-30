Euro bugün kaç TL? 30 Haziran Salı 2026 euro ne kadar?

30 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro’nun fiyatı 53,15 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası ve ekonomik verilerle şekillendi. Piyasa beklentileri de önemli bir etki yarattı. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler euro’ya olan talebi artırdı. Ekonomik iyileşme süreçleri, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar, euro’nun değerindeki değişimleri dikkate alıyor. Stratejilerini gözden geçiriyorlar. Bu süreçte dikkatli adımlar atmayı tercih ediyorlar.

Euro’nun mevcut fiyatı, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari ilişkiler için önemli bir gösterge. Güçlü bir euro, ithalat maliyetlerini artırıyor. Aynı zamanda ihracatçı firmalar için rekabetçi bir avantaj sağlıyor. Bugünlerde gözler, Avrupa ekonomisindeki büyüme dinamikleri üzerinde yoğunlaştı. Altyapı projeleri ve dijital dönüşüm süreci, euro’nun gelecekteki performansını etkiliyor. Bu bağlamda, yatırımcıların euro’ya yönelik beklentileri piyasa psikolojisine bağlı olarak şekilleniyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor.