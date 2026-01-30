FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 30 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?

30 Ocak 2026’da euro, 51,90 TL seviyesine çıktı. Bu yükseliş, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekillendi. Türkiye'deki ekonomik göstergeler ve hükümetin ekonomi politikaları euro'nun değerini etkiliyor. Global enflasyon, piyasa analistlerinin euro üzerindeki öngörülerini de etkiliyor. Yatırımcılar, euro fiyatlarındaki değişimleri dikkatle takip etmeli. Bu dalgalanmalar, döviz ticaretinde ve yerli ekonomi üzerinde önemli fırsatlar sunuyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

30 Ocak 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,90 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasalarında ciddi bir dalgalanma döneminin ardından geldi. Euro'nun özellikle Türkiye'deki ekonomik göstergelerle nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hükümetin ekonomi politikaları euro'nun değerinde etkili olan en önemli faktörler arasında. Global ölçekteki enflasyon oranları da bu etkilere katkı sağlıyor.

Son günlerde yaşanan gelişmeler euro'nun yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı. Piyasa analistleri euro'nun uzun vadede Türk lirası karşısında nasıl bir değer kazanacağını öngörmeye çalışıyor. Yatırımcılar için bu tür dalgalanmalar önemli fırsatlar sunuyor. Euro fiyatlarının izlediği bu yönelim döviz ticaretinin yanı sıra yerli ekonomiyi de etkiliyor. Bu nedenle euro için alım satım kararları alırken dikkatli stratejiler geliştirmek gerekebilir.

Euro bugün kaç TL? 30 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satılık konutlarda yeni dönem! e-Devlet'ten onay şartıSatılık konutlarda yeni dönem! e-Devlet'ten onay şartı
Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı!Bakanlık piyasadan tamamen kaldırdı!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,49
43,51
% 0.21
09:33
Euro
51,83
51,94
% -0.34
09:33
İngiliz Sterlini
59,69
60,00
% -0.29
09:33
Avustralya Doları
30,41
30,42
% -0.55
09:33
İsviçre Frangı
56,59
56,62
% -0.18
09:33
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 1.29
09:30
Çin Yuanı
6,26
6,26
% 0.23
09:33
İsveç Kronu
4,91
4,91
% -0.38
09:33
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.