Euro bugün kaç TL? 31 Ekim Cuma 2025 euro ne kadar?

31 Ekim 2025 tarihindeki euro'nun 48,64 TL’ye ulaşması, Türkiye'deki döviz piyasasında önemli bir değişime yol açtı. Euro'nun yükselişi, ithalat oranlarını artırarak dışa bağımlılığı pekiştirebilir. Tüketiciler, yurt dışından gelen ürünlerin artan fiyatlarıyla karşı karşıya kalabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası da bu gelişmelerden etkilenerek yeniden gözden geçirilebilir. İş dünyası ve yatırımcılar stratejilerini uyarlamak zorundadır.

Ezgi Sivritepe

31 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun değeri 48,64 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye’deki döviz piyasası üzerinde önemli bir etki yarattı. Ekonominin durumu ve uluslararası ticaret ilişkileri hakkında çeşitli tartışmalar başladı. Euro'nun yükselişi, ithalat oranlarını artırabilir. Bu durum, dışa bağımlılığı pekiştirebilir. Yerel işletmeler, döviz kuru dalgalanmaları karşısında baskı altında kalıyor. Tüketiciler, yurt dışından gelen ürünlerin fiyat artışlarından etkileniyor. Bu durum kaçınılmaz hale geliyor.

Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde yeni bir baskı oluşuyor. Euro'nun değer kazanması, enflasyonist baskıları artırabilir. Faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. İş dünyası ve yatırımcılar, döviz kurundaki değişimlerin uzun vadeli etkilerini incelemek durumunda. Stratejilerini buna göre uyarlamak zorundalar. Euro'nun 48,64 TL'den işlem görmesi, Türkiye için önemli bir gelişmedir. Bu durum, ekonomik dinamikleri yeniden şekillendirebilir.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,04
42,05
% 0.19
09:29
Euro
48,66
48,71
% 0.09
09:29
İngiliz Sterlini
55,32
55,36
% 0.02
09:29
Avustralya Doları
27,50
27,51
% 0
09:29
İsviçre Frangı
52,41
52,45
% 0.2
09:29
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.64
09:20
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.18
09:29
İsveç Kronu
4,45
4,46
% 0.17
09:29
