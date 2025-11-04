Euro bugün kaç TL? 4 Kasım Salı 2025 euro ne kadar?

4 Kasım 2025 tarihinde, Euro'nun fiyatı saat 09:00 itibarıyla 48,47 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle oluşuyor. Ekonomik göstergeler de bu durumu şekillendiriyor. Euro, dünya genelinde pek çok ülkenin ticaretinde önemli bir rol oynuyor. Döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve işletmeler için zorunlu kararlar aldırıyor. Türkiye’deki enflasyon ve faiz oranları, Euro’nun TL karşısındaki performansını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Euro’nun yükselişi veya düşüşü, Türk ekonomisinin yanı sıra Avrupa ekonomisini de yansıtıyor. 48,47 TL’lik seviyeler, ihracat yapan firmalar için avantaj sağlıyor. Ancak, ithalat süreçlerinde maliyet artışlarına neden olabiliyor. Bu durum, ticaret dengesini belirleyici hale getiriyor. Ayrıca, döviz piyasalarında dikkatle izlenmesi gereken bir konudur. Önümüzdeki günlerde Euro’nun seyrini belirleyecek faktörler arasında uluslararası ticaret anlaşmaları yer alıyor. Küresel ekonomik büyüme oranları ve siyasi gelişmeler de önemli rol oynayacak.

