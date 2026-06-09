Altın için İslam Memiş'ten net çıkış: 'Her gün karşımızda olacak'

Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşlerin ardından bugün yeniden yükseliş kaydedildi. Altın yatırımcısı ise altın fiyatlarında bu hareketin sebebini merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten değerlendirmeler geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4351 dolar, en düşük 4313 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 13.41 itibarıyla 4331 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6452 TL, en düşük 6394 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 13.27 itibarıyla 6.429 TL seviyesinde seyrediyor.

"2026 YILI TOPLAMA YILI"

Haber Global yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde geldi. Yine bu hafta küresel piyasada yoğun bir hafta. Ekonomik veriler var, enflasyon rakamları var, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Ama hafta sonu İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte piyasa tekrar yeni bir bahane buldu. Tekrar petrol tarafındaki %2 artışlar bu düşüşleri destekledi. Uzun vadede bu yükselişler tekrar devam edecek mi sorusuna evet olarak cevap verdim. Kısa vadede bu baskılanma merkez bankaları nasıl topluyorsa yatırımcılar da toplayabilir. Çünkü 2026 yılı toplama yılı. Yani fiyata bakma yılı değil. Ocak ayında şöyle bir uyarıda bulunmuştuk; 2026 yılında güçlü bir psikoloji, iyi bir finansal okuryazarlık lazım. O yüzde 12 ay boyunca neden düştü, neden yükseldi sorusunu sormaktan ziyade ucuz olanları al, kenara koy modelinde bir piyasa bize sundular ve bu şekilde yıl sonuna kadar devam edecek.

"HER GÜN FARKLI BİR FİYATLAMA KARŞIMIZDA OLACAK"

Yine dün sert düşüşler vardı. Bugüne baktığımız zaman toparlanma var. Uluslararası piyasalarda ons altın 4338 dolar seviyesinde. Gram altın yine 6.500 lira seviyesine geldi. Dün petrol 100 dolar seviyesinin üzerindeydi. Şu anda 95 dolara geriledi. Yarın baktığımız zaman tekrar satışlar var. Her gün farklı bir fiyatlama karşımızda olacak. O yüzden buradaki jeopolitik gerilim azalmadıkça, anlaşma haberi gelmedikçe bu oynak piyasa tekrar devam edecektir"

9 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.41 itibarıyla 4331 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.27 itibarıyla 6.429 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.30 itibarıyla 10.508 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.30 itibarıyla 21.015 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.39 itibarıyla 43.168 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 13.44 itibarıyla 105.371 TL seviyesinde.