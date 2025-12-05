FİNANS

Euro bugün kaç TL? 5 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?

5 Aralık 2025 itibarıyla euro, 49,60 TL seviyesine ulaştı. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro fiyatlarının artışında etkili oldu. Enflasyon oranları ve uluslararası ticaretteki gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik durumu üzerindeki etkilerini artırdı. Bu gelişmeler, ticaret yapan işletmeleri ve bireysel yatırımcıları etkiliyor. Euro'nun yüksek değeri, ithalat maliyetlerini yükseltiyor ve çeşitli sektörlerde fiyat artışlarına neden oluyor.

Ezgi Sivritepe

5 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro 49,60 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Euro'nun fiyatındaki artış, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile bağlantılı. Ayrıca enflasyon oranları ve uluslararası ticaretteki gelişmeler de etkili. Türkiye'nin ekonomik durumu yatırımcılar açısından kritik bir izleme alanı oluşturdu.

Döviz kurlarındaki bu değişim ticaret yapan işletmeler için önemli sonuçlar doğuruyor. Bireysel yatırımcılar da bu değişimden etkileniyor. Euro'nun yüksek değeri ithalat maliyetlerini artırıyor. Bunun sonucunda sağlık, otomotiv ve teknoloji gibi sektörlerde fiyat artışları görülüyor. Yurtdışında eğitim almak veya tatil planı yapanlar için euroda görülen değer artışı önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Önümüzdeki günlerde euro fiyatlarının seyri piyasa beklentileri ve ekonomik verilerle şekillenecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,52
42,54
% 0.08
09:54
Euro
49,60
49,64
% 0.05
09:54
İngiliz Sterlini
56,81
56,83
% 0.07
09:54
Avustralya Doları
28,17
28,19
% 0.26
09:54
İsviçre Frangı
52,96
53,00
% 0.2
09:54
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.82
09:50
Çin Yuanı
6,02
6,02
% 0.16
09:54
İsveç Kronu
4,51
4,52
% 0.15
09:54
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
