Euro bugün kaç TL? 5 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?

5 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro 49,60 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Euro'nun fiyatındaki artış, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile bağlantılı. Ayrıca enflasyon oranları ve uluslararası ticaretteki gelişmeler de etkili. Türkiye'nin ekonomik durumu yatırımcılar açısından kritik bir izleme alanı oluşturdu.

Döviz kurlarındaki bu değişim ticaret yapan işletmeler için önemli sonuçlar doğuruyor. Bireysel yatırımcılar da bu değişimden etkileniyor. Euro'nun yüksek değeri ithalat maliyetlerini artırıyor. Bunun sonucunda sağlık, otomotiv ve teknoloji gibi sektörlerde fiyat artışları görülüyor. Yurtdışında eğitim almak veya tatil planı yapanlar için euroda görülen değer artışı önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Önümüzdeki günlerde euro fiyatlarının seyri piyasa beklentileri ve ekonomik verilerle şekillenecektir.