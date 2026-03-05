FİNANS

Euro bugün kaç TL? 5 Mart Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri 5 Mart 2026 itibarıyla 51,14 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Son dönemde dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve enflasyon, euroyu etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ile euro/dolar paritesindeki hareketler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yerel ve uluslararası ekonomik verilerin açıklanması, euro fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

5 Mart 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 51,14 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Son dönemde dünya genelinde birçok ekonomik belirsizlik yaşanmaktadır. Özellikle enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikaları dikkat çekmektedir. Euro/dolar paritesindeki hareketler, döviz yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değeri stabil görünmektedir. Ancak piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak bu değer değişebilir.

Bugün itibarıyla euro’nun 51,14 TL seviyelerinde kalması yatırımcıları düşündürüyor. Euronun güçlü duruşu, Avrupa ekonomisinin sağlığını gösterebilir. Diğer yandan Türk Lirası’nın değer kaybı, euro cinsinden varlık tutmanın önemini artırıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yerel ve uluslararası ekonomik veriler, euro fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından takip etmesi önerilmektedir. Bu durum, gelecekteki yatırım stratejilerini belirlemede önemli bir faktör olacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,98
44,00
% 0.08
09:30
Euro
51,12
51,17
% -0.12
09:30
İngiliz Sterlini
58,73
58,79
% -0.16
09:30
Avustralya Doları
30,95
30,96
% -0.52
09:30
İsviçre Frangı
56,29
56,31
% -0.2
09:30
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.16
09:30
Çin Yuanı
6,38
6,38
% -0.01
09:30
İsveç Kronu
4,77
4,77
% -0.45
09:30
