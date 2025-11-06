FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 6 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro'nun 6 Kasım 2025 itibarıyla 48,57 TL'den işlem görmesi, döviz piyasaları ve ekonomik faktörler açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Merkez bankası politikaları, enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları, euro üzerindeki etkileri şekillendiriyor. Yatırımcılar, euro'nun değer kazancı veya kaybını belirleyen unsurları dikkatle izlemeli. Küresel ekonomik durum, euro üzerindeki dalgalanmaları artırabilir.

Euro bugün kaç TL? 6 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

6 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,57 TL olarak belirlendi. Son dönemlerde, ekonomik gelişmeler dikkat çekiyor. Merkez bankası politikalarının euro üzerindeki etkileri, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Euro'nun değer kazanması veya kaybetmesi, birçok faktörle şekilleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları önemli bir rol oynuyor. Enflasyon verileri de euro'nun oynaklığını etkiliyor. Euro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik durum, belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Günümüzde döviz kurları piyasaların genel durumu ile ilişkilidir. Küresel ekonomik faktörler, bu ilişkiyi güçlendiriyor. Euro'nun 48,57 TL'den işlem gördüğü bu aşamada, yatırımcıların durumu yakından takip etmesi gerekmektedir. Özellikle ticaret dengesi, euro üzerindeki etkileri artırıyor. Uluslararası ilişkilerin seyrinin de etkisi büyüktür. Döviz yatırımcıları için bu unsurlar kritik hale geldi. Euro'nun gün içindeki fiyat hareketlerinin nasıl gelişeceği, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Yatırım stratejileri açısından bu durum büyük önem taşıyor. Euro ile ilgili beklentiler ise sürekli değişkenlik gösteriyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecekAkaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek
Noterlerde yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacakNoterlerde yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,11
42,12
% 0.06
10:03
Euro
48,56
48,60
% 0.39
10:03
İngiliz Sterlini
55,09
55,13
% 0.25
10:03
Avustralya Doları
27,40
27,42
% 0.12
10:03
İsviçre Frangı
52,02
52,05
% 0.16
10:03
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.11
10:00
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.11
10:03
İsveç Kronu
4,41
4,41
% 0.28
10:03
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.