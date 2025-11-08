FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 8 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?

8 Kasım 2025 tarihi itibarıyla euro, 48,88 TL seviyesinde işlem görmektedir. Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazanması, döviz piyasasındaki dalgalanmaları artırmıştır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası ve global makroekonomik veriler, euro talebini etkileyen önemli unsurlardır. Yatırımcılar için bu süreç oldukça kritik bir dönemi işaret etmektedir. Ekonomik büyüme, enflasyon ve faiz oranları, euro fiyatlarının seyrini belirleyici faktörlerdir.

Euro bugün kaç TL? 8 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

8 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da euro fiyatı 48,88 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, euro'nun Türk Lirası karşısında değer kazandığını göstermektedir. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte etkili olmaktadır. Bu durum, yatırımcıların ve tüketicilerin euroya olan talebini etkilemektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları önemli bir faktördür. Ayrıca global makroekonomik veriler, euro üzerinde belirleyici bir etki yaratıyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir süreci işaret etmektedir.

Euro'nun bu seviyelerde seyri, döviz piyasalarındaki belirsizlikleri artırmaktadır. Uluslararası ticaret ve finansal ilişkilerde de önemli yansımalar görülmektedir. Eurodaki artış, yabancı yatırımcıların Türkiye pazarına olan ilgisini artırabilir. Ancak yerel ekonomide ithalat maliyetlerini artırabilir. Yatırımcılar ve ekonomistler, euro fiyatlarının gelecekteki seyrini analiz etmelidir. Enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri ve ekonomik büyüme tahminleri önemlidir. Bu unsurlar, euro üzerindeki dalgalanmaları yakından etkileyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternette satılıyordu: Bakanlık o ürünleri yasakladı!İnternette satılıyordu: Bakanlık o ürünleri yasakladı!
ABD'de kaos bitmiyor, yüzlerce uçuş iptal edildi: Yüzde 20'ye kadar azaltılabilirABD'de kaos bitmiyor, yüzlerce uçuş iptal edildi: Yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,20
42,21
% 0.24
23:59
Euro
48,86
48,90
% 0.3
23:59
İngiliz Sterlini
55,62
55,64
% 0.35
23:59
Avustralya Doları
27,42
27,44
% 0.54
23:59
İsviçre Frangı
52,41
52,45
% 0.39
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.73
23:50
Çin Yuanı
5,92
5,93
% 0.21
23:59
İsveç Kronu
4,43
4,43
% 0.63
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.