Euro bugün kaç TL? 9 Aralık Salı 2025 euro ne kadar?

9 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Euro'nun fiyatı 49,63 TL olarak belirlendi. Euro'nun dalgalı seyri, yüksek enflasyon, uluslararası ticaret ve politik gelişmeler gibi faktörlerden etkileniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik büyüme haberleri, Euro'nun değerini belirliyor. Yatırımcılar için bu fiyat seviyesi önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Euro'nun seyrini izlemek, döviz portföyü yönetiminde dikkat gerektiriyor.

Euro bugün kaç TL? 9 Aralık Salı 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

9 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 49,63 TL olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun dalgalı seyrinin bir parçasıdır. Yüksek enflasyon, uluslararası ticaret, politik gelişmeler gibi faktörler Euro'nun değer kazanmasına sebep oluyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik büyüme verileri, Euro'nun dalgalı seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Yatırımcılar açısından Euro'nun bu seviyede kalması önem taşıyor. Yeni fırsatları değerlendirmek için bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Euro'nun önümüzdeki günlerdeki performansı, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Yerel yatırımcıların döviz portföylerini yönetirken dikkatli olmaları gerekiyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini incelemek ve piyasa trendlerini takip etmek önemlidir. Euro'nun güncel fiyatı, ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde önemli bir gösterge olarak ortaya çıkıyor.

Euro bugün kaç TL? 9 Aralık Salı 2025 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,56
42,59
% 0.01
09:26
Euro
49,60
49,63
% 0.07
09:25
İngiliz Sterlini
56,75
56,80
% 0
09:25
Avustralya Doları
28,25
28,29
% 0.25
09:26
İsviçre Frangı
52,79
52,85
% 0.13
09:26
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.15
09:20
Çin Yuanı
6,02
6,02
% 0.01
09:25
İsveç Kronu
4,53
4,54
% 0.13
09:25
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
