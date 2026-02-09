FİNANS

Euro bugün kaç TL? 9 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 9 Şubat 2026 tarihinde 51,65 TL seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da euro değerini belirlemektedir. Yatırımcılar, güvenli liman arayışları ile döviz rezervlerini artırma çabası içindedir. Euroda yaşanan değişimler, ilerleyen dönemlerde stratejik kararların alınmasını zorlaştırabilir.

Euro bugün kaç TL? 9 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Euro fiyatları, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,65 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalara ve küresel ekonomik koşullara bağlıdır. Son dönemdeki enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişiklikler de euroyu etkileyen faktörlerdir. Ek olarak, jeopolitik gelişmeler ve Avrupa ekonomik büyüme beklentileri, euroyun Türk Lirası karşısındaki değerini etkilemektedir.

Bugün elde edilen 51,65 TL'lik euro fiyatı, yatırımcılar arasında güvenli bir liman arayışını göstermektedir. Ayrıca, döviz rezervlerini artırma çabası bu durumu pekiştirmektedir. Avrupa'nın gelecekteki ekonomik durumu, enflasyonla mücadele politikaları da euroda dalgalanmalara neden olabilir. Bu durum, yerel yatırımcılar için önemli fırsat ve risk unsurları oluşturmaktadır. Döviz ticareti yapanlar için stratejik kararların alınmasına yönelik baskı yükselmektedir. Euro'nun değerindeki değişimleri takip etmek, piyasaların gelecekteki yönü hakkında ipuçları verebilir.



DÖVİZ FİYATLARI  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,59
43,60
% -0.01
10:14
Euro
51,70
51,73
% 0.25
10:14
İngiliz Sterlini
59,35
59,38
% -0.11
10:14
Avustralya Doları
30,68
30,70
% 0.28
10:14
İsviçre Frangı
56,37
56,41
% 0.27
10:14
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.44
10:10
Çin Yuanı
6,29
6,30
% 0.06
10:14
İsveç Kronu
4,85
4,85
% 0.32
10:14
döviz Euro
