FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. FED, son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı açıklamıştı. Bu yıl izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Kripto para, emtia, hisse senetleri gibi varlıklar için yatırımcılar, FED faiz kararını merak ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararı, 1 Şubat'ta duyurulacak.
FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık