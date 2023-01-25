FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. FED, son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı açıklamıştı. Bu yıl izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Kripto para, emtia, hisse senetleri gibi varlıklar için yatırımcılar, FED faiz kararını merak ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararı, 1 Şubat'ta duyurulacak.

BAŞKAN POWELL'DAN FED FAİZ KARARI SİNYALİ

FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

