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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

25.01.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı araştırmaları, ocak ayının sonlarına gelinmesiyle hız kazandı. Yılın ilk FED faiz kararı merakla bekleniyor. ABD'deki enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıl peş peşe birçok defa faiz artırımı yapan FED'in bu yılki adımları oldukça önemli. FED Başkanı Powell, yeni yıl için önemli faiz sinyali verdi. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. FED, son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı açıklamıştı. Bu yıl izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Kripto para, emtia, hisse senetleri gibi varlıklar için yatırımcılar, FED faiz kararını merak ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararı, 1 Şubat'ta duyurulacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

BAŞKAN POWELL'DAN FED FAİZ KARARI SİNYALİ

FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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Fed Enflasyon Faiz kararı abd

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