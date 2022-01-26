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Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum! Fed faiz kararı sonrası dolar kaç TL?

26.01.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED'in toplantısından çıkan karar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması ve bu durumun dolara nasıl yansıyacağı küresel piyasalar için büyük önem arz ediyor. Peki Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasalar için büyük önem arz eden karara ilişkin detaylar...

Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son durum! Fed faiz kararı sonrası dolar kaç TL?

ABD Merkez Bankası FED parasıyla ve gücüyle dünya ekonomilerini etkiliyor. Toplantıda alınan karar ve FED başkanı Jerome Powell açıklaması merak konusu olurken; karar doğrultusunda doların kaç TL olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye diğer para birimleri kadar etki altında kalacak mı? Dolar karar sonrası ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

Fed bugün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Küresel piyasaların merakla beklediği bu karar ardından 22.30'da Fed Başkanı Jerome Powell soruları yanıtlayacak. Geçen yıl faiz artırımına gitmeyen Fed'in bu yıl 4 kez faiz arttırması bekleniyor.

Dolar şu anda 13,57 Türk Lirası civarında seyrediyor. FED başkanı Jerome Powel tarafından yapılan açıklama sonrası dolardaki son duruma ilişkin detaylar eş zamanlı olarak güncellenecektir.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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