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Gram altın fiyatı 1600 lirayı aştı! Dolar ve euro yükselmeye devam ediyor: Piyasalarda ilk yarı sona ererken beklenmedik şampiyon

26.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada enflasyon gündemi ile geçen ilk 6 ayda piyasalar zorlu bir yarı yılı kapatmaya hazırlanıyor. Yurt içinde ise inişli çıkışlı bir 6 aya rağmen yılın en hareketli iki günü geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz kararı sonrası geldi. Dolar, euro ve gram altın fiyatı faiz artışı sonrasında rekor seviyelere yükselirken, haftanın ilk işlem gününde de yankısı devam ediyor. İşte Kapalıçarşı verileri ile güncel altın fiyatları ve döviz kurlarında son durum…

Piyasalar için şimdiye kadar çalkantılı geçen yılın ikinci çeyreği sona eriyor. Yıl, Çin'in koronavirüs pandemisi sonrası toparlanması, küresel ekonominin daha dirençli olması ve enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair bir iyimserlik patlamasıyla başladı. O zamandan bu yana ABD bankacılık krizi, Credit Suisse'in çöküşü ve enflasyonu dizginleme mücadelesi son altı ayın piyasalarda uzun bir süre gibi hissedilmesine neden oldu.

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Yapay zeka (AI) ile ilgili heyecan, büyük teknoloji şirketlerini yüzde 75'lik bir kazançla 2023'ün en iyi performans gösteren varlığı haline getirdi. Ancak Japon hisse senetleri ve Avrupa lüks hisse senetleri gibi belirli alanlar dışında piyasanın geri kalanı için zor bir yıl oldu. Büyük teknoloji şirketlerine yaklaşan tek varlık ise 2022'nin ikinci yarısındaki yüzde 20'lik kayba kıyasla yüzde 73'lük bir kazanç elde eden Bitcoin oldu.

DOLAR HAZİRAN’DA YÜZDE 22 DEĞER KAZANDI

Yurt içinde de piyasalar inişli çıkışlı seyrini devam ettirirken geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan faiz kararı sonrası yılın en hareketli 2 gününü yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizlerini 650 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesine yükseltmesinin ardından hem dolar, hem euro, hem de gram altın fiyatı tarihi zirve seviyelerine yükselmişti. Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 6,08 değer kazanırken Haziran ayı yükselişi yüzde 22’ye ulaştı. Böylece dolar/TL, Kasım 2021 döneminden bu yana aylık bazda en yüksek değer artışını kaydetti. Euro/TL yüzde 5,64, altının gram fiyatı yüzde 4,37 değer kazandı.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

25,80 TL seviyesini görerek rekor kıran dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 25,37'den güne başlamıştı. Ancak ilerleyen saatlerde kur yüzde 1,5 değer kazanarak yeni rekor seviyeye kapı araladı. Dolar/TL şu sıralar 25,78'den işlem görüyor. 28,27 TL'yi gören euro ise aynı dakikalarda 28,13 liradan alıcı ile buluşuyor.

GRAM ALTIN FİYATI YENİ REKORUNU KIRDI

Şubat ayından bu yana en kötü aylık performasını sergileyen ons altın fiyatı Rusya'da yaşanan Wagner krizinden destek bularak 1910 dolara düşmesinin ardından bugün 1942 doların üzerine çıktı.

1589 TL’yi aşarak rekor kıran altının gram fiyatı ise bugün yüzde 3 değer kazanarak 1604 liranın üzerine çıktı. Böylece altın fiyatlarında tüm zamanların rekor seviyesi bir kez daha güncellenmiş oldu.

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BU GELİŞMELER PİYASALARIN RADARINDA

Merkez bankacıları, Avrupa Merkez Bankasının yıllık forumu için Portekiz'de bir araya gelirken ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek enflasyon verileri, faiz oranlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesine yardımcı olacak. Dünyanın iki numaralı ekonomisindeki toparlanma duraksarken Çin'den gelecek ekonomik veriler de mercek altında olacak ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarına meydan okuyan bir ayaklanma girişiminin ardından Rusya'daki gelişmeler yakından izlenecek.

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YURT İÇİNDE KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Bu hafta Kurban Bayramı Tatili nedeniyle yurt içi piyasaları pazartesi tam gün, salı ise yarım gün işleme açık olacak. Piyasalarda bayram tatili 3 Temmuz’a kadar devam edecek.


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